Révisez votre anglais avec Google

Le moteur de recherche propose un petit outil pour réviser ou apprendre de nouveaux mots en anglais.

Pour les débutants

Disons-le tout de suite : si vous avez étudié un peu d’anglais à l’école, ce test n’est pas fait pour vous. Son extrême facilité le réserve aux débutants, qui souhaiteraient réviser leur vocabulaire. Ne vous attendez donc pas à un test sérieux et reconnu par diverses institutions.

Néanmoins, l’outil a le mérite d’exister, d’autant qu’il est gratuit, et facile d’accès. Pour cela, il suffit de vous rendre sur Google, et de taper “Google word coach”. Le moteur de recherche vous proposera alors cinq questions, ainsi que d’éventuelles corrections et explications une fois le quiz complété.