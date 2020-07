Retro Gaming : SEGA fait renaître sa borne d’arcade Astro City en version mini

Après le retour de la Game Gear (en version minuscule), c’est l’Astro City qui reviendra en version mini, 27 ans après sa mise en circulation dans les salles d’arcade japonaise.

Rassurez-vous tout de suite : l’Astro City Mini sera plus grande que la Game Gear Micro, avec ses 13 centimètres de large, et ses 17 centimètres de hauteur (contre une Game Gear qui mesure 80 mm de large sur 43 mm de haut).

L’Astro City Mini se présente sous la forme d’une mini borne d’arcade, à l’instar de la Neo-Geo Mini, avec un petit écran, un stick analogique et huit boutons. La mini borne peut également être connectée à un écran à l’aide d’un port HDMI, et on peut y brancher deux manettes grâce aux ports USB situés à l’arrière. Enfin, un port micro-USB permettra de recharger la console.