Retour à la normale sur le réseau électrique européen : les appareils électroménagers affichent désormais la bonne heure

Terminé les variations de puissance sur le réseau électrique européen. Les gestionnaires du réseau ont corrigé le problème, ce qui ne devrait plus dérégler l'affiche de l'heure sur vos appareils électroménagers.

Vous l'avez peut-être constaté chez vous : entre la mi-janvier et le début du mois de mars, certains appareils ont connu quelques dérèglements, ce qui a eu pour effet de retarder les horloges digitales des micro-ondes, réveils et fours. Depuis janvier, c'est par endroit un retard de six minutes qui s'est installé. Comme l'explique Claire Camus, directrice de la communication chez Entso-E (la coupole des gestionnaires de réseaux électriques européens) : "Le retard de certaines horloges a été provoqué par une panne sur le réseau électrique quelque part en Europe du Sud-Est".

Alors que ces horloges digitales fonctionnent grâce aux impulsions électriques (50hz chez nous, soit 50 changements de tension par seconde), la moindre diminution de cette fréquence peut provoquer des retards. "Au cours des dernières semaines, la fréquence était légèrement moins élevée, ce qui a empêché les horloges de fonctionner au même rythme", explique Claire Camus.

Depuis ce mardi 3 avril, la situation a été réglée. Entso-E a déclaré que "les déviations de fréquence qui ont affecté le réseau électrique d’Europe continentale entre la mi-janvier et le début mars ont été corrigées". Pour cela, il a fallu compenser cette baisse de fréquence, qui était descendue jusqu'à 49,996 Hz: "concrètement, ils ont mis au cours du mois de mars plus d’énergie dans le système et maintenu la fréquence électrique moyenne à 50,01 Hz", explique l'Entso-E.

Vous pouvez donc de nouveau régler l'heure sur vos appareils sans risquer un ralentissement dans les jours qui suivent.