Resident Evil Village : voici ce qu’en pense la presse

Le huitième épisode de Resident Evil sera disponible dès ce vendredi 7 mai. Et les premiers avis sont déjà connus.

Un épisode audacieux

C’est l’avis de GameBlog, qui explique que “dans Resident Evil Village, cette audace se manifeste de plusieurs manières. L'une d'elles se situe au niveau de la mise en scène et du gameplay de certaines séquences, avec du jamais vu dans la série jusqu'à présent. Ici, la peur et le stress peuvent être déclenchés de diverses manières et c'est appréciable.”

Le journaliste Romain Mahut poursuit en expliquant que “cette audace s'exprime également dans la narration et plus particulièrement via des choix effectués par Capcom dans la dernière partie du jeu. Ces décisions sont bien senties et apportent une certaine fraîcheur à ce "huitième" épisode. Paradoxalement, le principal bémol qui peut être émis au sujet de l'aventure concerne lui aussi la dernière partie du jeu dans lequel l'horreur cède sa place à l'action.”