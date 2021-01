Resident Evil Village sortira le 7 mai, une démo est déjà disponible

Capcom a dévoilé de nouvelles informations au sujet de Resident Evil Village lors de son “Resident Evil Showcase”, diffusé hier soir sur YouTube. Voici les principales informations à retenir :

Resident Evil Village sortira le 7 mai 2021

Le jeu, qui succédera au très réussi Resident Evil 7 : Biohazard sera disponible le 7 mai sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4 et Xbox One. Un achat sur PlayStation 4 et Xbox One permettra évidemment de profiter d’une upgrade gratuite vers une version next-gen.

Comme dans le septième épisode de la série, les joueurs incarneront Ethan Winters, et visiteront un château baroque qui sera, vous vous en doutez, très peu accueillant.

Lire aussi : La saga Resident Evil dépasse les 100 millions de ventes dans le monde

Parmi les nouveautés, on notera le retour d’un système de craft apprécié des fans et d’une fonction qui permettra de bloquer des attaques.