Resident Evil 7 débarque sur Switch, dans une version un peu particulière

Le jeu de survival horror de Capcom arrive sur la console portable de Nintendo, plus d'un an après sa sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Pour l'occasion, Resident Evil : Biohazard (c'est son nom) est affublé d'une nouvelle mention qui a son importance : "Cloud Edition".

En effet, la version Switch de Resident Evil 7 ne sera disponible qu'en streaming. Concrètement, la boutique de Nintendo vous fera télécharger un fichier de 45 Mo, qui vous permettra ensuite de vous connecter aux serveurs de Capcom. Tout comme pour la Shadow, la GeForce Now ou l'offre PlayStation Now, le jeu tourne sur des serveurs puissants, capables de fournir une qualité visuelle plus importante, et est ensuite envoyé sur l'écran de la console.

Une excellente nouvelle pour les propriétaires de la Switch, puisque la console n'est pas reconnue pour sa puissance (on est loin des performances de la PS4 ou de la Xbox One). Ce qui devrait permettre de profiter du jeu dans les meilleures conditions.

Mais qui dit jeu en streaming dit connexion internet obligatoire. Et de préférence une connexion solide, capable de streamer le jeu sans lag. Vous pouvez donc faire une croix sur les parties dans les transports en commun. Il faudra par ailleurs souscrire à un abonnement pour profiter du jeu. Capcom propose un abonnement au prix de 2000 yens, soit un peu plus de 15 euros, pour 180 jours de jeu. À noter qu'une démo gratuite de 15 minutes est également disponible, afin de tester le jeu et surtout la qualité de la connexion internet.

Cette version de Resident Evil 7 (qui sera livrée avec tous les DLC présents dans l'édition Gold) est pour l'instant réservée au marché japonais. Mais si le test est concluant, Capcom pourrait la proposer chez nous. Il s'agit également d'un test pour la Switch, qui pourrait utiliser cette technologie pour accueillir des jeux aux graphismes plus poussés.