Renault va transformer Belle-Île-en-Mer en île “intelligente”

Le constructeur français fera de l’île française du golfe de Gascogne la première “FlexMob’île.”

Dernière ce nom barbare se cache un projet unique, qui sera développé pendant deux ans. Celui de mettre à disposition des habitants une flotte de véhicules électriques (principalement des Renault Zoe et des Kangoo Z.E.), alimentée à 100% en électricité propre et locale. Les véhicules seront proposés à la location en libre service, et seront rechargés grâce à des bornes installées un peu partout sur l’île. Quant au courant électrique utilisé, il proviendra du surplus de production généré par les panneaux solaires installés sur les toits des bâtiments publics.

“Grâce au système de recharge intelligente, nous pourrons déclencher la recharge des véhicules quand le bâtiment produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Et l’énergie produite le week-end et pendant les vacances scolaires sera également utilisée pour charger les voitures”, explique Gilles Normand, directeur du véhicule électrique du groupe Renault.