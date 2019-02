Reggie Fils-Aimé, président de Nintendo of America, prend sa retraite

Bien connu des fans de Nintendo, Reggie Fils-Aimé quittera Nintendo le 15 avril prochain.

Reggie Fils-Aimé avait rejoint Nintendo en décembre 2003, en tant que vice-président en charge des ventes et du département marketing. Trois ans plus tard, en mai 2006, il prenait la tête de l'entreprise sur l'ensemble du continent américain, et devient par la même occasion l'un des visages les plus emblématiques de la marque.

Âgé de 57 ans, celui qui laissera sa place à Doug Bowser (comme l'ennemi juré de Mario, oui, oui) déclare vouloir prendre sa retraite pour passer plus de temps avec sa femme, sa famille et ses amis : "Nintendo détient une part de mon coeur pour toujours. C'est une part remplie de gratitude - pour les personnes incroyablement talentueuses avec lesquelles j'ai travaillé, pour l'opportunité d'avoir représenté une marque aussi merveilleuse et, plus que tout, pour m'être senti comme un membre de la plus positive et durable communauté de joueurs dans le monde. Je pars en bonne santé et de bonne humeur et ce n'est pas vraiment un game over pour moi."

Après être passé par Pizza Hut, où il fut également directeur de marketing, Reggie-Fils Aimé est arrivé chez Nintendo au même moment que la GameCube et la Game Boy Advance. Il aura connu les belles heures de l'entreprise, notamment avec le succès de la Wii et plus récemment de la Switch, mais également les heures sombres, avec l'échec cuisant de la Wii U.

Doug Bowser, son futur successeur, est un ancien de chez Electronic Arts, présent chez Nintendo depuis mai 2015. Son passé et son nom de famille prédestiné en font une cible facile pour les internautes, qui enchainent les blagues depuis l'annonce de Reggie Fils-Aimé hier soir. Mais Shuntaro Furukawa, président du groupe Nintendo, est confiant : "Bien que Reggie va nous manquer et que nous lui souhaitons le meilleur pour sa retraite, nous sommes aussi heureux d'avoir un successeur aussi compétent prêt à reprendre ce rôle. Doug Bowser et le reste de l'équipe assureront une transition fluide et prolongeront la dynamique de Nintendo."