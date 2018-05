Regardez en direct la finale du Roland Garros eSeries !

8 pays s'affronteront dans la grande finale, dont la Belgique représentée par le joueur Lazarine. Il devra ainsi se mesurer à la Chine, au Brésil, à la France, à l'Italie, au Mexique, à l'Inde et également à l'Espagne. La RTBF s'associe à l'événement et diffusera la finale en direct sur Auvio ce vendredi à partir de 15h, ainsi que sur l'application Android et iOS Tarmac et la chaîne Twitch de Tarmac.

Le gagnant sera ainsi couronné premier vainqueur d'une compétition officielle d’e-tennis associée à un Grand Chelem. Le jeu sélectionné sera "Tennis World Tour", tout fraîchement sorti.

L’e-sport connaît une croissance phénoménale

Les joueurs professionnels commencent à prendre de plus en plus de place dans le paysage d’e-sport. La naissance de nombreuses équipes et tournoi dédiés montre un intérêt croissant et de multiples organismes officiels s'intéressent de près au monde du e-sport. On l'a vu, entre autres, avec les principaux clubs de foot belges, qui ont créé leurs équipes d’e-sport ou encore la création de nombreux tournois belges.

Roland Garros porte ainsi la première compétition d-‘e-tennis liée à un Grand Chelem, un signal fort qui fera sans doute des émules auprès des autres organisateurs.

La finale de Roland Garros eSeries est à voir en direct ce vendredi 25 mai, en direct sur Auvio, l'application Tarmac (Android et iOS) et la chaîne Twitch de Tarmac.