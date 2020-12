Reddit rachète Dubsmash, un concurrent de TikTok

La plateforme communautaire Reddit vient d'annoncer l'acquisition de Dubsmash, une application spécialisée dans le montage et le partage de vidéos courtes et dynamiques. Reddit peut ainsi offrir à ses millions d'utilisateurs une alternative de qualité à l'incontournable TikTok.

Dubsmash est une application qui permet de créer de petites vidéos amusantes de quelques secondes, faciles à monter, dans la lignée de ce qui fait aujourd'hui le succès de TikTok. Dubsmash avait d'ailleurs fait le buzz dans les mois qui avaient suivi sa sortie en 2014, avant d'être supplanté par d'autres applications proposant peu ou prou les mêmes services.

Selon Reddit, “la mission de Dubsmash est d’élever les créateurs sous-représentés. Ils ont créé un produit beau et amusant qui permet à leurs utilisateurs de créer un contenu interactif unique, dynamique. Bien que Dubsmash maintienne sa propre plate-forme et sa propre marque, nous sommes également impatients de réunir nos équipes pour combiner l'expérience de créateur unique de Dubsmash avec le moteur de croissance communautaire de Reddit.”

Avec ce rachat, les outils de création de Dubsmash devraient être rapidement intégrés à l'application Reddit, ce qui devrait permettre à toute une nouvelle communauté de s'exprimer de manière originale et authentique.

Toujours selon le réseau social, “Dubsmash apportera deux atouts clés à Reddit. La mission de Dubsmash est unique parmi les plates-formes sociales, et est alignée sur la propre mission de Reddit d'apporter la communauté et le sentiment d’appartenance à tout le monde. Tout comme Reddit est un endroit pour du contenu que vous ne verrez nulle part ailleurs sur Internet, Dubsmash fournit une plate-forme accueillante pour les créateurs et les utilisateurs sous-représentés dans les médias sociaux.” Il faut d'ailleurs noter que Dubsmash promeut la diversité et soutient le mouvement "Black Lives Matter".

Pour rappel, Reddit a pour la première fois proposé de la vidéo native en 2017 puis lancé un service de live streaming (RPAN) deux ans plus tard. À chaque fois, cela s'est traduit par un très fort intérêt de la part de sa communauté. L'idée pour Reddit est donc en 2021 de proposer un outil à la fois efficace et populaire, capable de rivaliser et même de se substituer à TikTok en cas d'interdiction de l'application chinoise, comme c'est déjà le cas en Inde et pourrait l'être un jour aux États-Unis.

Reddit revendique 430 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. À noter que, selon de nombreux médias américains, Facebook était également sur les rangs pour racheter Dubsmash.