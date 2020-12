Reddit : la publication la plus populaire de l’année est… une photo de Rick Astley

Le chanteur du célèbre “Never Gonna Give You Up” est un habitué du web. Durant des années, son tube a servi de base au meme dit du “rickrolling”, soit le fait d’envoyer un lien à une personne qui se révèle en réalité être le clip de la chanson datant de 1987.

Grâce à ce meme bon enfant, Rick Astley est donc connu des personnes plus âgées comme des plus jeunes. Récemment, le chanteur s’est d’ailleurs essayé aux reprises. Comme avec sa cover d’Everlong des Foo Fighters ou celle de Titanium de Sia et David Guetta.

Cette "nouvelle" popularité en ligne explique donc le succès de sa publication sur Reddit. On y voit le chanteur sur un vélo, lors d’un passage à Las Vegas en 1989 à l’occasion de sa première tournée.