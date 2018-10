Red Dead Redemption 2 : Une dernière bande-annonce et un téléchargement anticipé

Le jeu très, très attendu de Rockstar Games sort le 26 octobre prochain, soit dans huit jours à peine. L’occasion pour l’éditeur de dévoiler une dernière bande-annonce avant la sortie et d’annoncer le lancement du téléchargement du jeu.

Malgré les dernières polémiques autour de la conception du titre (le studio n’ayant pas hésité à pratiquer le crunch, un mot qui désigne une méthode de travail trop intense, poussant les employés à travailler jusqu’à 100 heures par semaines), Red Dead Rédemption 2 reste le jeu le plus attendu de cette fin d’année. Pour ceux qui auraient échappé à plus d’un an d’annonces et de vidéos en tout genre, voici donc la dernière bande-annonce en date.

Dans Red Dead Redemption 2, prequel du premier volet sorti en 2010, vous incarnez Arthur Morgan, membre du redoutable gang de hors-la-loi van der Linde. Suite à un braquage sanglant dans la ville de Blackwater qui a fait de nombreuses victimes, le gang est pourchassé par les représentants de la loi et fait route vers l’est, en direction des Grizzly Mountains. Le jeu commence lorsque le gang tente de survivre tant bien que mal à un hiver particulièrement rude.

Et bonne nouvelle pour tous ceux qui ont précommandé le jeu sur le PlayStation Store ou le Xbox Store, vous pourrez débuter le téléchargement de Red Dead Redemption 2 dès ce vendredi 19 octobre à 6h du matin. Le but étant de profiter des derniers jours avant la sortie pour prendre le temps de télécharger complètement jeu, et non pas d’y jouer avant le 26 octobre. Le jeu, qui pourrait tenir sur deux disques dans sa version PlayStation 4, pèsera environ 89 Go sur Xbox One et 105 Go sur la console de Sony.