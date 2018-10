Red Dead Redemption 2 : Une app officielle et un patch Day One seront disponibles le jour de la sortie

Le jeu de Rockstar sera disponible ce vendredi 26 octobre sur Xbox One et PlayStation 4. Voici les dernières nouvelles, moins de deux jours avant la sortie officielle.

Un patch Day One

Rockstar a annoncé qu’un patch sera téléchargeable sur les deux consoles dès la sortie du jeu. Celui-ci corrigera quelques bugs que l’éditeur n’a pas détaillés, comme expliqué sur le site officiel de l’entreprise : “Comme souvent pour un jeu de cette envergure, une mise à jour pour corriger les problèmes et implémenter des améliorations et des corrections de dernière minute sera disponible au téléchargement. Afin de profiter de la meilleure expérience de jeu possible, nous vous recommandons fortement de télécharger cette mise à jour avant de lancer le jeu. Pour les joueurs qui ont précommandé Red Dead Redemption 2 sur le PlayStation Store ou le store Xbox, le jeu est désormais disponible au téléchargement et à la préinstallation sur les deux plateformes, ce qui vous permettra de jouer dès la sortie du jeu, ce vendredi.” Après huit ans d’attente entre les deux volets, on n’est plus à quelques minutes près, donc veillez à bien installer ce patch.

Une App officielle

Ce vendredi 26 octobre, une application officielle sera disponible sur iOS et Android. Celle-ci se connectera à votre console et vous fournira des informations complémentaires sur votre partie en cours. Vous pourrez utiliser votre smartphone ou votre tablette pour naviguer sur la carte, ajouter des destinations ou découvrir des nouveaux objectifs. Vos statistiques ainsi que les informations concernant le personnage que vous incarnez (Arthur Morgan) seront visibles sur votre appareil iOS et Android. De quoi dépouiller l’interface du jeu au maximum et profiter des sublimes décors.