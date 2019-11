Red Dead Redemption 2 sur PC : Un premier patch règle une partie des problèmes

Le jeu de Rockstar games était très attendu sur PC. Mais depuis son lancement officiel, ce 5 novembre, les bugs sont nombreux et les utilisateurs se plaignent.

Ce qui devait être la "meilleure version" du jeu (selon les capacités de votre PC) déçoit actuellement bon nombre de joueurs. En effet, la version PC de Red Dead Redemption 2 rencontre de nombreux problèmes. Chez certains joueurs, le jeu refuse de se lancer ou de lancer une sauvegarde.

Heureusement, Rockstar est au courant de ces soucis et tente de régler la situation au plus vite. Un premier patch, d'une cinquantaine de mégaoctets, a déjà été publié et devrait corriger plusieurs de ces bugs. Voici la liste publiée par l'éditeur :

Correction d'un problème de crash "The Rockstar Games Launcher failed to initialize"

Correction d'un problème qui empêchait le décryptage de la précharge du jeu

Correction d'un problème qui entraînait un crash "The Rockstar Games Launcher exited unexpectedly" lors du lancement de Red Dead Red Redemption 2

Correction d'un problème qui entraînait un plantage lors du démarrage de Rockstar Games à partir d' Epic Games Launcher.

Correction d'un problème qui entraînait un crash "Unable to launch game, please verify your game data" lors du lancement de Red Dead Red Red Redemption 2 depuis le lanceur Epic Games Launcher.

Si tout cela n'est pas suffisant, Rockstar conseille également de mettre à jour les pilotes de votre carte graphique, et de lancer le fichier exécutable "RDR2.exe" en tant qu'administrateur.

D'autres patchs devraient suivre. Et si vous perdez patience, sachez que le jeu existe déjà sur PlayStation 4 et Xbox One. Ça ne sera certainement pas aussi joli, mais au moins ça fonctionnera.