Red Dead Redemption 2 : Rockstar s'excuse et promet de réparer la version PC

Le lancement de la version PC de Red Dead Redemption 2 ne s'est pas fait sans encombre. Face à la colère des joueurs, Rockstar Games promet des améliorations.

Dans un tweet, l'éditeur s'excuse de ce démarrage raté et explique tout mettre en oeuvre pour améliorer l'expérience des joueurs :

Au cours de la semaine écoulée, nous avons travaillé le plus rapidement possible pour résoudre les problèmes qui ont affecté le lancement de la version PC de Red Dead Redemption 2. Par conséquent, nous avons déjà identifié et résolu un certain nombre de ces problèmes en déployant des correctifs pour le lanceur de jeux Rockstar et pour le jeu. Cependant, nous sommes conscients qu’un petit nombre de joueurs continuent de rencontrer des problèmes de lag. Nous pensons que cela est dû à des problèmes imprévus liés à des combinaisons spécifiques de pilotes Nvidia, de cartes graphiques Nvidia et de certains processeurs.