Red Dead Redemption 2 : le mode online sera bientôt vendu séparément

Vous souhaitez jouer au cowboy en ligne sans acheter (l’excellent) Red Dead Redemption 2 ? Ça tombe bien, Rockstar a pensé à vous.

Le mode online, simplement baptisé Red Dead Online, sera disponible en version “standalone” dès le 1er décembre, sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Une version next-gen n’est pas au programme, mais le jeu sera bien rétrocompatible et donc jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Red Dead Online coûtera 4,99 dollars (le prix en euro n’est pas encore connu) jusqu’au 15 février 2021, date à laquelle le jeu passera à 19,99 dollars. Et pour ceux qui veulent tout faire à l’envers, il sera possible, via le mode online, d’acheter le jeu de base.

Ce mode en ligne seul nécessitera malgré tout 123 Go de stockage, donc préparez-vous à faire de la place sur votre machine. Pour l’acheter, direction le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Rockstar Games Launcher, l’Epic Games Store ou Steam dès le 1er décembre.

Rappelons que GTA V aura également droit à son mode en ligne en version standalone dès 2021.