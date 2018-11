Red Dead Online : La beta débute demain

Un mois après le lancement de Red Dead Redemption 2, Rockstar Games annonce le mode en ligne, baptisé Red Dead Online, pour ce mardi 27 novembre.

Le lancement se fera en plusieurs étapes, afin de ménager les serveurs et éviter un fiasco comme lors du lancement de GTA Online en 2013.

Le mardi 27 novembre à 14h30, heure belge, les joueurs ayant acheté l’édition Ultimate du jeu pourront tester le mode en ligne.

Le mercredi 28 novembre, la beta sera ouverte à tous les joueurs ayant débuté l’aventure dès le jour de sortie de Red Dead Redemption 2, c’est-à-dire le 26 octobre.

Le jeudi 29 novembre, la beta s’ouvrira aux joueurs ayant joué lors du premier weekend de lancement (autrement dit, le 27 et 28 octobre).

Enfin, le vendredi 30 novembre, la beta de Red Dead Online sera ouverte à tous.

Voici comment Rockstar présente Red Dead Online :

“Red Dead Online, dont le gameplay de Red Dead Redemption 2 est le fondement, transforme les paysages, villes, villages et habitats du jeu, vastes et détaillés, en un nouveau monde en ligne, prêt à être partagé par plusieurs joueurs. Créez et personnalisez votre personnage, personnalisez vos capacités en fonction de votre style de jeu et aventurez-vois vers une nouvelle frontière riche en expériences.

Explorez cet immense monde en solo ou avec des amis. Formez ou rejoignez un groupe avec un maximum de sept joueurs; rassemblez-vous autour du feu dans votre camp; partez à la chasse ou à la pêche; visitez des villes animées; combattez les gangs ennemis et attaquez leurs cachettes; participez à des chasses au trésor; participez à des missions et interagissez avec des personnages familiers des cinq États; ou luttez contre d'autres hors-la-loi à la fois lors d'escarmouches spontanées et de batailles rangées; rivalisez avec d’autres joueurs ou avec des groupes entiers dans des défis du monde ouvert et bien plus encore.”

Red Dead Online sera disponible gratuitement sur PlayStation 4 et Xbox One.