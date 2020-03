Récuperez Watch Dogs gratuitement sur l’Epic Games Store

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Voici les jeux à récupérer gratuitement dès le 19 mars:

The Stanley Parable

(offert du 19 au 26 mars)

“The Stanley Parable est un jeu d'exploration à la première personne. Vous incarnerez Stanley, et vous n'incarnerez pas Stanley. Vous suivrez une histoire, et vous ne suivrez pas une histoire. Vous aurez le choix, et vous n'aurez pas le choix. Le jeu se terminera, et le jeu ne se terminera jamais. D'une contradiction à une autre, les règles du jeu sont transgressées, et transgressées de nouveau. Ce monde n'est pas fait pour être compris. Mais, au fur et à mesure de votre exploration, vous commencez à comprendre et les paradoxes prennent tout leur sens. Se pourrait-il que vous soyez puissant ? Le jeu n'est pas contre vous, entrez donc dans la danse.”

Watch Dogs

(offert du 19 au 26 mars)

“Incarnez Aiden Pearce, un hacker de talent dont le passé violent et criminel causa la perte de ses proches. Animé par votre désir de vengeance, vous traquez sans relâche les personnes responsables de cette tragédie. Grâce à votre smartphone, vous êtes capable de surveiller et de hacker tout ce qui vous entoure, notamment le ctOS. Accédez aux caméras de surveillance, téléchargez des informations confidentielles sur vos cibles, contrôlez les feux de signalisation pour provoquer des accidents… et bien plus encore !

Grâce à votre smartphone, la ville devient l’arme ultime pour assouvir votre soif de vengeance.”

Les trois jeux offerts jusqu’au 19 mars sont donc toujours disponibles.

A Short Hike

(offert du 12 au 19 mars)

"Randonnez, grimpez et volez à travers les paysages montagneux apaisants du parc provincial de Hawk Peak. Suivez les sentiers balisés ou explorez l'arrière-pays tout en vous rapprochant du sommet. Sur le chemin, rencontrez d'autres randonneurs, découvrez des trésors cachés et savourez le monde qui vous entoure."

Anodyne 2 : Return to Dust

(offert du 12 au 19 mars)

"Courez, sautez et conduisez dans des paysages immenses et magnifiques en 3D. Rétrécissez et explorez les donjons incroyables en 2D à l'intérieur des corps des personnages. Voyagez, rencontrez de drôles de personnes et sauvez le monde de la dangereuse Nano poussière.”

Mutazione

(offert du 12 au 19 mars)

"Mutazione est un jeu d'aventure où les drames personnels sont tout aussi importants que les aventures de l’histoire. Découvrez la communauté à travers le regard de Kai, une jeune fille de 15 ans qui se rend au chevet de son grand-père Nonno, dans l’étrange et secrète communauté de Mutazione. Faites-vous de nouveaux amis, plantez des jardins musicaux, participez à des barbecues, des concerts et des sorties en bateau, et embarquez-vous dans un voyage spirituel pour sauver tout le monde de l’étrange obscurité qui s’approche."