Recharger complètement un smartphone en 28 minutes ? Ça sera bientôt possible chez Xiaomi

Le constructeur chinois ne recule devant rien. La preuve avec son chargeur sans fil imposant, qui promet une recharge ultrarapide.

100 W sinon rien

Pour accompagner la sortie du Mix 4, Xiaomi propose une recharge rapide via le " Xiaomi Mi 100 W Wireless Charging Stand ", un bloc imposant qui promet de recharger un smartphone de 0 à 100% en 28 minutes. Outre ce mode, que la marque appelle " Boost ", il est possible de recharger la batterie de 4500 mAh en 45 minutes avec le mode normal. Xiaomi avait déjà eu le record de la recharge (avec fil) la plus rapide : 8 minutes top chrono ! Voilà le record sans fil déjà atteint, lui aussi.

Le chargeur, vendu 80 euros, n’est disponible qu’en Chine pour l’instant, mais est compatible avec les récents Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra et Mix 4. Le chargeur est lui-même alimenté par un bloc de 120 W, et permet une recharge à l’horizontale ou à la verticale.

À noter que si le chargeur, et le Mix 4, sont capables d’atteindre les 100 W sans fil, le chargeur sera limité à 50 W en Chinepour se conformer à la réglementation locale.

Quant à une éventuelle disponibilité chez nous, la marque reste silencieuse. Il existe néanmoins un modèle similaire qui permet d’atteindre 80 W, vendu aux alentours de 150 euros.