Ratchet & Clank: Rift Apart enfin daté sur PlayStation 5

Alors qu’on pensait que le titre d’Insomniac Games allait accompagner la sortie de la PlayStation 5 en novembre dernier, le jeu a finalement été reporté. Et on connaît enfin sa date de sortie.

Et c’est Marcus Smith, directeur créatif d’Insomniac Games, qui annonce la bonne nouvelle : le jeu sortira sur PlayStation 5 le 11 juin 2021.

Nous travaillons dur pour nous assurer que Ratchet & Clank: Rift Apart devienne une pièce maîtresse, et exclusive, du catalogue de jeux de la console PlayStation 5 et nous avons le plaisir de confirmer que le jeu sortira le 11 juin 2021.

Le directeur créatif en profite pour rappeler le “pitch” du jeu : “Quand le Dr Nefarious utilise un engin permettant de voyager entre les dimensions afin de trouver une galaxie où il gagne à tous les coups, Ratchet et Clank sont brusquement séparés. Tout en remuant ciel et terre pour se retrouver, nos héros feront la connaissance d’une Lombax qui se bat pour la liberté, exploreront de nouveaux mondes (et en redécouvriront certains sous un jour nouveau !) et se battront avec une multitude d’armes aussi dévastatrices que déjantées.”

Évidemment, rares sont ceux qui jouent à Ratchet & Clank uniquement pour l’histoire. Les joueurs viennent plutôt pour retrouver un excellent jeu de plateforme, et dans le cas de cet épisode, une aventure qui devrait briller graphiquement sur la next-gen de Sony. Les différentes bandes-annonces laissent en tout cas espérer que le passage d’un univers à l’autre sera extrêmement fluide grâce à la vitesse offerte par le SSD de la console.

D’ici là, le jeu est déjà disponible en précommande. Deux éditions sont disponibles : une édition standard et une édition deluxe. Chaque édition propose son lot d’objets à récupérer notamment des armes, des armures et des bonus comme la bande originale du jeu et un art-book.