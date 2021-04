Ratchet & Clank: Rift Apart dévoile son gameplay

La bande-annonce permet également de voir de nouveaux lieux comme Nefarious City , ainsi que des versions alternatives de planètes bien connues telles que Sargasso et Torren IV, “et vous avez eu un aperçu de certaines nouvelles armes et mécaniques de gameplay”, explique Marcus Smith, directeur créatif chez Insomniac Games.

Un State of Play dédié

Autre bonne nouvelle, Sony organisera un State of Play consacré au jeu. “Vous en voulez encore plus ? Nous avons le plaisir de vous annoncer que Ratchet & Clank: Rift Apart sera au centre du prochain State of Play de PlayStation. Et vous n’aurez que trois jours à patienter. Rejoignez-nous jeudi 29 avril à 23 h (heure de Paris) pour découvrir plus de 15 minutes de gameplay inédit”, déclare le directeur créatif.

Enfin, le studio annonce que Mark Mothersbaugh, du groupe DEVO, signera la musique de Rift Apart. “Vous avez probablement entendu certaines de ses compositions au fil des ans, que ce soit dans les trois jeux originaux Crash Bandicoot et Jak & Daxter, ou bien dans des séries animées comme Les Razmoket, ou encore dans le blockbuster Thor: Ragnarok. Nous sommes très fiers de collaborer avec Mark et nous avons hâte de vous faire écouter l’incroyable bande-son qu’il a produite.”