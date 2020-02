Quiz : Testez vos connaissances en matière de cybersécurité

Après une semaine d’articles consacrés à la cybersécurité, le temps est venu de tester vos connaissances.

Le 11 février se déroulait le Safer internet day. À cette occasion, Child Focus lance le site www.ensemblepourunmeilleurinternet.be, avec des conseils destinés aux parents et grands-parents, aux professionnels du numérique, aux jeunes, aux citoyens, aux enseignants et à la classe politique, permettant d’être plus vigilants en ligne. RTBF Tendance soutient l’initiative et vous propose chaque jour un article lié au web, ses dangers et les moyens à mettre en place pour se protéger.