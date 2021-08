Quitter Facebook est plus simple que jamais

" Pour offrir aux utilisateurs le choix et le contrôle sur leurs données, nous avons passé les derniers mois à reconstruire notre outil de portabilité des données à partir de zéro. Désormais, il est plus facile pour les utilisateurs de transférer une copie de leurs données de Facebook vers d'autres services . "

Il est notamment possible d’envoyer vos données (photos, vidéos, événements, notes, etc.) vers des services comme Photobucket, Google Photos, Backblaze, Blogger, Dropbox, Google Calendar, ou encore Wordpress.

Lire aussi : Comment supprimer ou désactiver temporairement son compte Facebook ?

Facebook promet également " une expérience entièrement reconstruite, plus simple et plus intuitive; une plus grande transparence sur le statut de chaque transfert; la possibilité de démarrer simultanément plusieurs transferts de données pour une destination, et des filtres qui permettent aux utilisateurs de sélectionner plus précisément les données qu'ils souhaitent transférer. "

Toujours selon le réseau social, d’autres types d’informations pourront bientôt être également transférées. De quoi quitter la plateforme sans regret.