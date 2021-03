Qui sont les internautes les plus réfractaires à la publicité sur Internet ?

Les internautes français apparaissent comme les plus réfractaires au monde à accepter la présence de publicités en ligne, selon une étude.

Celle-ci démontre en effet que c’est en France que les requêtes envers des solutions de bloqueurs de publicités sont proportionnellement les plus importantes, devant la Suède et le Danemark.

Les Français seraient donc les plus enclins à rechercher des solutions pour bloquer la publicité sur Internet. L’étude publiée par l’éditeur de VPN Surfshark montre ainsi que la France enregistre en moyenne 579 recherches de logiciels de blocage des publicités pour 100.000 internautes. C’est le taux le plus important au monde, devant la Suède et le Danemark. D’ailleurs, c’est en Europe que se concentre le plus ce type de recherches. La Lituanie, la Grèce, la Belgique et la Norvège affichent toutes un score supérieur à 400 sur 100.000 internautes. A noter que les Américains semblent se montrer plus tolérants, se classant en 23e position avec 300 requêtes enregistrées pour 100.000 internautes.

A l’inverse, les internautes africains ne semblent a priori pas encore trop gênés par ce phénomène, à moins qu’ils ne soient tout simplement moins informés sur les solutions existantes pour masquer les publicités. Le Nigeria est ainsi le pays qui apparaît comme le plus tolérant, avec seulement 1 recherche concernant un éventuel bloquer de publicité pour 100.000 utilisateurs. Il en va de même pour la République démocratique du Congo ou encore le Burkina Faso.

Pour arriver à ce résultat, Surfshark a analysé les recherches Google correspondantes aux principaux logiciels de blocage des publicités puis a ramené ce nombre à 1.000.000 internautes pour obtenir une comparaison entre pays facilement lisible.