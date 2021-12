Quézaco : les hackers éthiques, ces pros de la cybersécurité au rôle primordial mais encore méconnu

Qu'est-ce qu'un hacker éthique ? A l'heure où le besoin en sécurité numérique se fait ressentir, le rôle des hackers éthiques devient capital. Et même si une certaine réticence reste présente dans quelques entreprises, l'emploi de ces experts en sécurité informatique a permis d'éviter en une année le vol de 27 milliards de dollars en ligne.

"White hat" ou "grey hat", les hackeurs éthiques prennent une place toujours plus importante dans la cybersécurité. Ces experts informatiques sont, pour la grande majorité, des autodidactes formés grâce à des ressources disponibles sur internet. Cette génération de hackers est particulièrement jeune et serait la plus diversifiée historiquement.

Ces chasseurs de failles et de vulnérabilités dans les systèmes informatiques ont pris une place prépondérante dans la cybersécurité en proposant leur savoir-faire à des entreprises privées.

Un rapport de BugCrowd, une plateforme importante de hackers éthiques, a révélé qu'ils avaient permis d'éviter le vol ou l'escroquerie de plus de 27 milliards de dollars en l'espace d'une année. Au contraire des "black hat" (des hackers malintentionnés), les hackers éthiques n'exploitent pas les vulnérabilités et les failles à des fins personnelles ou dans le but de nuire.