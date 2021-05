Quels sont les smartphones les plus autonomes ?

Sans surprise, ce ne sont pas nécessairement les appareils haut de gamme qui arrivent en haut de la liste . C'est ainsi le Samsung Galaxy M51 qui possède aujourd'hui la batterie la plus performante du marché.

Après la qualité des appareils photo, le laboratoire DXOMARK présente un tout nouveau classement des meilleures batteries de smartphone, mettant en avant les plus endurantes et rapides à charger.

Les modèles les plus chers ne sont pas les plus performants

C'est donc un smartphone de milieu de gamme, le Samsung Galaxy M51, qui obtient la meilleure note provisoire du laboratoire avec un score de 88. Il affiche notamment une excellente autonomie de plus de 3 jours en utilisation moyenne et près de 2 jours entiers pour une utilisation plus intensive.

Le Samsung Galaxy M51 est livré avec une batterie de 7000 mAh qui globalement, surpasse la concurrence en termes d'autonomie mais aussi d'efficacité.

Il aurait pu obtenir une note encore plus importante si sa charge avait été plus rapide. Il faut en effet compter près de 2h30 pour le recharger entièrement.

Le deuxième du classement est le Wiko Power U30, qui obtient une note de 86. S'il affiche une meilleure autonomie encore que le Samsung Galaxy M51, il pèche cependant par une qualité de charge médiocre.

Le podium est complété par l'Oppo Find X3 Neo qui, s'il présente une autonomie très convenable d'environ deux jours, dispose surtout d'un système de recharge rapide exceptionnel. Cela lui vaut la note globale de 81.