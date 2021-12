Quels sont les pires jeux vidéo de l’année, selon MetaCritic ?

Après le classement des jeux vidéo les plus terminés (et les plus abandonnés) par les joueurs en 2021, voici les moins bons jeux de l’année selon le site MetaCritic, qui compile toutes les notes de la presse spécialisée.

Ce classement reprend, comme l’explique le site, “les jeux les moins bien notés sortis pour n'importe quelle plate-forme entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Les jeux sont classés par Metascore et tous les titres avec moins de 7 avis de critiques professionnels sont exclus.”

10 : Necromunda: Hired Gun (PS4)

Selon MetaCritic, “le jeu a été lancé avec des défauts techniques et ressemble à une version inférieure de Doom.”

9 : Demon Skin (PC)

“Les critiques l'ont décrit comme Dark Souls dans la peau d’un Brawler en 2D - mais avec un résultat beaucoup plus ennuyeux. Ici, la difficulté découle davantage d'un mauvais système de contrôle que d’autre chose”

8 : Arkham Horror: Mother's Embrace (PC)

“Arkham Horror : Mother's Embrace souffre d'un système de combat fade et peu spectaculaire, et d'une litanie de problèmes techniques trop flagrants pour être ignorés”, explique le site PC Invasion dans sa critique.

7 : I Saw Black Clouds (PS4)

“Si vous recherchez un film interactif, vous feriez peut-être mieux de naviguer sur Netflix ; les critiques pensent que Clouds est superficiel, incohérent et tourné de manière amateur.”

6 : Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (Switch)

“Les graphismes remasterisés ont réussi à la fois à supprimer le charme des originaux et à introduire de nouvelles distractions et incohérences, tandis que la compilation était également étonnamment boguée au lancement. Les versions de console de nouvelle génération (sur PS5 et XBX) de la trilogie étaient légèrement meilleures que cette version Switch, qui souffrait d'encore plus de problèmes de performance, mais elles étaient totalement décevantes.”

5 : Of Bird and Cage (PC)

“Of Bird and Cage m'a laissé un goût terrible dans la bouche, et je me suis demandé comment il avait réussi à être publié aujourd'hui. En fait, c'est tellement mauvais que je le recommanderais presque aux connaisseurs de jeux terribles, mais franchement, je ne suis pas sûr de pouvoir vivre avec ma conscience”, explique le site GameCritics.

4 : Taxi Chaos (PS4)

“Un successeur spirituel totalement inutile de Crazy Taxi qui n'ajoute rien de nouveau à un jeu d'arcade vieillissant et parvient en quelque sorte à supprimer ce qui a rendu l'original si jouable en premier lieu”, selon PlayStation Universe.

3 : Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (PS4)

“Earthblood a été accueilli par des critiques moyennes à médiocres lors du lancement en février, lorsque les critiques ont reproché la nature trop répétitive du jeu, la narration superficielle et le gameplay daté.”

2 : Balan Wonderworld (Switch)

“Balan Wonderworld est un désastre d'un autre monde : fastidieux à jouer, visuellement répulsif et - du moins sur Switch - avec des contrôles à vomir”, selon Pocket Tactics.

1 : eFootball 2022 (PC)

“C’est un gâchis bogué et peu agréable avec des options de gameplay limitées qui suppriment les forces fondamentales de la série PES, et le fait que le jeu soit sorti dans cet état est choquant”, déclare ScreenRant.