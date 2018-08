Quels seront les premiers smartphones à bénéficier de la mise à jour vers Android Pie ?

Comme chaque année, ce sont essentiellement les smartphones haut de gamme de chaque marque qui vont bénéficier, en priorité, de la dernière mise à jour vers Android 9.0 (Pie) dans les semaines et mois à venir.

Dévoilée au printemps 2018 lors de la dernière conférence Google I/O, la dernière mouture du système d'exploitation mobile de Google doit faire son apparition sur de nombreux smartphones dès la rentrée. Pour le moment, seuls les utilisateurs d'un terminal Google Pixel (non disponible en France) ou d'un Essential Phone peuvent profiter de cette mise à jour d'Android.

Chez Samsung, le premier vendeur de smartphones au monde, seront ainsi concernés les Galaxy S8, S8+, S9, S9+, A8, Note 8 et 9. Cependant, le constructeur sud-coréen n'a pas encore communiqué sur la disponibilité de cette mise à jour. La précédente, concernant Android 8.0 (Oreo), ayant mis beaucoup de temps à être déployée, les utilisateurs de ces terminaux devront probablement se montrer patients et peut-être même devoir attendre le 1er trimestre 2019 pour pouvoir profiter d'Android Pie.

Du côté de chez Huawei, cela va être plus rapide. Les propriétaires d'un modèle de la série P20 (classique, Lite ou Pro) vont pouvoir profiter d'une mise à jour d'EMUI, sa surcouche maison basée sur Android 9, dès début septembre. La gamme Mate sera quant à elle concernée un peu plus tard.

La majorité des constructeurs chinois promettent de basculer rapidement à un environnement compatible avec Android 9.0, chacun proposant sa propre surcouche personnalisée. D'ici la fin de l'année, les clients de OnePlus (3, 3T, 5, 5T et 6), d'Oppo (R15 Pro), de Vivo (X21) et de Xiaomi (Mi Mix 2s, A1 et A2) devraient ainsi pouvoir profiter des nouveautés liées à Android Pie. Idem pour les propriétaires de smartphones HTC (U12+, série U11), Motorola (séries Moto Z2,Z3 et G6), Nokia (quasiment l'ensemble de la gamme) ou encore Sony (séries Xperia XZ1 et XZ2, XZ Premium).

Pour rappel, la principale nouveauté d'Android Pie est l'apparition d'une nouvelle barre de navigation (inspirée d'iOS ?) qui permet notamment de jongler plus facilement entre les différentes applications ouvertes. La nouvelle version d'Android va également permettre d'améliorer l'autonomie de la batterie de la plupart des smartphones, en s'appuyant sur le comportement et les habitudes des utilisateurs. Il va également être possible d'utiliser une application sans avoir nécessairement besoin de l'ouvrir mais simplement parce qu'elle apparaît déjà en partie dans un autre programme. Cela sera par exemple le cas d'Uber via Google Maps.