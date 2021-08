Quelles sont les voitures les plus instagrammées au monde ?

BMW, Audi et Mercedes sont les constructeurs automobiles dont les modèles sont les plus populaires sur Instagram.

Les photos représentant des modèles de ces marques sont les plus nombreuses, proportionnellement à leurs chiffres de ventes, avec en vedette l’Audi Q8, la voiture la plus populaire sur le réseau.

L’Audi Q8 est la voiture que les gens aiment le plus partager sur Instagram, avec quelque 224.079 photos postées pour "seulement" 36.157 ventes comptabilisées dans le monde, soit une moyenne de plus de 6 photos partagées par voiture vendue. C’est précisément à partir de ce ratio que le comparateur d’assurances en ligne Confused.com a établi son classement.

Tous modèles confondus, BMW, qui cumule plus de 60 millions de photos accompagnées du hashtag #BMW, se révèle être la marque automobile la plus populaire sur Instagram.

Top 20 des constructeurs automobiles les plus instagrammés

1. BMW

2. Audi

3. Mercedes

4. Subaru

5. Lexus

6. Dodge

7. Honda

8. Land Rover

9. Tesla

10. Volvo

11. Opel

12. Ford

13. Mazda

14. Chevrolet

15. Nissan

16. Toyota

17. Volkswagen

18. Kia

19. Fiat

20. Renault

Top 20 des voitures les plus instagrammées

1. Audi Q8

2. Land Rover Defender

3. Range Rover Sport

4. Dodge Challenger

5. Toyota Land Cruiser

6. Mini Clubman

7. Audi Q3

8. Audi A7

9. Dodge Charger

10. Kia Stinger

11. Acura RSX

12. Audi Q7

13. BMW X4

14. Ford Ranger

15. Audi TT

16. BMW i3

17. BMW X5

18. Peugeot 5008

19. BMW Série 6

20. Chevrolet Corvette

Pour établir ces classements, Confused.com a pris en compte un peu plus de 200 modèles de voitures parmi les plus populaires et a recensé à la fois le nombre de hashtags concernant chacune d’entre elles. Ce chiffre a ensuite été divisé par le nombre de ventes mondiales pour mettre en avant le rapport entre les images partagées et les voitures en circulation.

A noter que certaines marques, ne partageant pas ces données, ont été exclues de l’étude. Les données de hashtag ont été arrêtées au 17 août 2021.