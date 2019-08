Quelles sont les différences entre les Samsung Galaxy Note 10 et 10 + ?

Lors de l’événement Samsung Unpacked, organisé le 7 août dernier, l’entreprise a présenté ses modèles phares : le Galaxy Note 10 et pour la première fois, une édition Plus.

Aujourd’hui, nous allons plus loin avec le Note. Voici le Galaxy Note10 et 10 +.

En savoir plus : https://t.co/YbrtBydHMb pic.twitter.com/2ieJKpoTZG

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 7 août 2019

Quelles sont exactement les différences entre ces deux modèles ?

Taille et écran

Avec ses 6,3 pouces, le Note 10 standard est légèrement plus petit que l’appareil de la génération précédente. La version Plus est dotée d’un plus grand écran (6,8 pouces). Les deux modèles disposent d’un écran Dynamic AMOLED à encoche circulaire pour loger la caméra frontale. L’écran du Plus est un Quad HD + à la résolution 3040 x 1440. L’autre modèle reçoit un écran FHD + à la résolution 2280 x 1080.

Caméras

Le Galaxy Note 10 + profite des mêmes caméras que le modèle standard, mais il dispose en plus d’une caméra DepthVision qui lui offre de plus nombreuses fonctionnalités 3D et de réalité augmentée.

Mémoire

La version LTE du Note 10 dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Le modèle 5G fait passer le stockage RAM à 12 Go. Le Note 10 + est disponible en version LTE ou 5G. Chaque option de connectivité se décline en deux configurations de mémoire : 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage interne ou 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage interne.

Carte sim

Les versions LTE des deux téléphones disposent de la technologie duale SIM, compatible avec deux cartes Nano SIM (mais la 10 + peut disposer d’une fente MicroSD à la place de sa deuxième fente Nano SIM). Le Note 10 5G ne dispose que d’une fente Nano SIM. Le Note 10 5G dispose d’une fente Nano SIM et d’une fente Micro SD.

Batterie

Le Galaxy Note 10 fonctionne avec une batterie 3.500mAh. Le 10 + est doté d’une batterie 4.300mAh (une capacité qui est donc supérieure à celle du Galaxy S10 +).

Le Galaxy Note 10 est vendu au prix de 959€ et le Note 10 +, à partir de 1.109€. Les deux modèles peuvent être précommandés dès ce 8 août. Ils seront officiellement commercialisés le 23 août.