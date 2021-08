Quelles sont les chansons les plus écoutées cet été sur Spotify ?

Le service de streaming a dévoilé le classement des chansons les plus écoutées de l’été en Belgique et dans le reste du monde.

Olivia Rodrigo domine le classement

Sans surprise, la chanteuse Olivia Rodrigo réalise un doublé avec son titre " good 4 u ", deuxième succès de l’artiste après " Driving License ". Selon Spotify, la chanson a été écoutée plus de 600 millions de fois entre le 29 mai et le 22 août (dont plus de 5,5 millions de streams en Belgique). Le titre a même été ajouté à plus de 18 millions de playlists depuis le 14 mai.

Dans le reste du classement belge, on retrouve les Italiens de Måneskin, qui parviennent à placer trois titres dans le top 20, bien aidés par leur victoire à l’Eurovision et leur énorme popularité sur TikTok.

Voici le classement complet pour la Belgique, qui reprend les titres les plus écoutés sur Spotify entre le 29 mai et le 22 août 2021 :

“good 4 u” - Olivia Rodrigo “Beggin’” - Måneskin "I WANNA BE YOUR SLAVE" - Måneskin "MONTERO (Call Me By Your Name)" - Lil Nas X "Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit" - Riton "ZITTI E BUONI" - Måneskin "STAY (with Justin Bieber)" - The Kid LAROI "Bad Habits" - Ed Sheeran "La kiffance" - Naps "Petrouchka (feat. PLK)" - Soso Maness "Kiss Me More (feat. SZA)" - Doja Cat "Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)" - Justin Bieber "Iko Iko (My Bestie)" - Justin Wellington "Rasputin" - Majestic "Cover Me In Sunshine" - P!nk "The Business" - Tiësto "Love Tonight - Edit" - Shouse "Rise" - Lost Frequencies "Marea (We’ve Lost Dancing)" - Fred again.. "Levitating (feat. DaBaby)" - Dua Lipa

Au niveau mondial, on retrouve plus ou moins les mêmes artistes (Justin Bieber, Måneskin, Olivia Rodrigo, Doja Cat, ...)

“good 4 u” - Olivia Rodrigo “Beggin’” - Måneskin “Todo De Ti” - Rauw Alejandro “MONTERO (Call Me By Your Name)” - Lil Nas X “Kiss Me More (feat. SZA)” - Doja Cat “STAY (with Justin Bieber)” - The Kid LAROI “Yonaguni” - Bad Bunny “Bad Habits” - Ed Sheeran “Butter” - BTS “Levitating (feat. DaBaby)” - Dua Lipa “deja vu” - Olivia Rodrigo “I WANNA BE YOUR SLAVE” - Måneskin “Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)” - Justin Bieber “traitor” - Olivia Rodrigo “Qué Más Pues?” - J Balvin, Maria Becerra “Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)” - The Weeknd “drivers licence” - Olivia Rodrigo “happier” - Olivia Rodrigo “Leave The Door Open” - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic “Astronaut In The Ocean” - Masked Wolf

À noter que ​ce top mondial est à retrouver sur la playlist Spotify Songs of Summer.