Quelle est la phrase d'introduction la plus utilisée dans les vidéos YouTube ?

La première impression est souvent la bonne, mais que dire de sa première phrase ? C'est ce que s'est visiblement demandé YouTube en analysant le lancement des vidéos les plus populaires. La plateforme de streaming a dévoilé les phrases les plus utilisées par sa communauté pour lancer leurs vidéos et vlogs. Des données qui changent selon le pays et le sujet. "Hey guys", "What's up", "Good Morning"... Autant de phrases de bienvenue utilisées par les YouTubeurs. La plateforme s'est d'ailleurs demandé quelle accroche revenait le plus souvent dans les vidéos qu'elle héberge. Selon les résultats de cette enquête plutôt insolite, "Hey guys" a été la plus utilisée en dix ans. "What's up" et "Good Morning" suivent en deuxième et troisième place.

Le sujet traité conditionne le choix de l'accroche Pour cette étude, YouTube a analysé les vidéos et les vlogs qui affichent plus de 20.000 vues au sein de chaînes ayant plus de 20.000 abonnés en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Ces résultats représentent donc un échantillon des vidéos les plus populaires sur la plateforme. Si "Hey guys" est la phrase la plus utilisée par les YouTubeurs, elle n'arrive pas partout en tête selon le thème de la chaîne. Grâce à son étude, la plateforme a pu déterminer des affinités selon le sujet de la vidéo. Les fans de voyage disent plus "Good morning" (9%) que "Hey guys" (5%). Pour les chaînes tech, le très sérieux "Ladies and gentlemen" est plébiscité à 8%, suivi par le plus familier "Hey guys". En beauté par contre, le "Hey guys" l'emporte avec 17%, contre "Hi guys" à la deuxième place avec seulement 8%.