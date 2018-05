Quel sera le tube de l’été ? Spotify pense avoir la réponse

Il n’y a pas que EA Sports qui fait des prédictions. Spotify joue également les devins afin de trouver qui succèdera à Despacito de Luis Fonzi et Daddy Yankee en tant que tube de l’été.

Et selon le service de streaming suédois, c’est la rappeuse Cardi B qui devrait se positionner en première place de ce classement des tubes de l’été 2018, avec le morceau “I Like It”. Pour cette prédiction, Spotify s’est basé sur la progression des écoutes de ces chansons, le nombre d’ajout dans des playlists, les morceaux qui font le buzz ou qui sonnent très “été” ainsi que l’agenda des sorties.

Le classement mondial est à retrouver ci-dessous. À noter que le classement français est évidemment different, avec notamment la chanson Bella Ciao (revenue à la mode grâce -ou à cause - de la série La Casa De Papel) qui se retrouve deux fois dans le top 10.

Prédiction des tubes de l’été 2018 dans le monde

1. “I Like It”, Cardi B (feat. Bad Bunny & J. Balvin)

2. “This Is America - Childish Gambino

3. “One Kiss” - Calvin Harris (feat. Dua Lipa)

4. “OTW”, Khalid (feat. 6BLCK, Ty Dolla $ign)

5. “Sangria Wine”, Camila Cabello, Pharrell Williams

6. “Boo’d Up”, Ella Ma

7. “Nice for What”, Drake

8. “Life Changes”, Thomas Rhett

9. “Zombie”, Bad Wolves

10. “No Tears Left To Cry”, Ariana Grande

Prédiction des tubes de l’été 2018 en France

1. “X”, Nicky Jam feat J. Balvin

2. “Bella ciao”, El professor (Remix Hugel)

3. “One Kiss”, Calvin Harris ft. Dua Lipa

4. “Désabonné”, Ridsa

5. “Sangria Wine”, Camila Cabello, Pharrell Williams

6. “My Life is Going On”, Cécilia Krull x Gavin Moss

7. “Flames”, David Guetta (feat. Sia)

8. “Bella ciao”, Naestro (feat. Maitre Gims, Dadju, Vitaa, Slimane)

9. “Mad love”, Sean Paul (feat. David Guetta)

10. “Alright”, Jain