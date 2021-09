Quel réseau social paie le mieux les influenceurs ?

La plateforme Intellifluence a réalisé une étude sur 1249 influenceurs en mai 2021, aux États-Unis, Canada et au Royaume-Uni. L’idée était d’avoir plus de visibilité sur les attentes en termes de compensations financières demandées par les influenceurs.

Des montants qui sont encore moins élevés sur Twitter avec 56,30 dollars seulement pour un tweet sponsorisé publié par un compte de moins de 5000 "followers" et 125,78 dollars en moyenne pour les comptes de plus de 25.000 abonnés. Des prix qui ne sont pas étonnants vu le flux incessant de messages sur Twitter, diminuant fortement la durée d’exposition d’un tweet sur la plateforme.

Sur Facebook, les prix pour un contenu promotionnel baissent. Comptez environ 169,63 dollars pour les influenceurs suivis par moins de 5000 abonnés et 266 dollars en moyenne pour les comptes de plus de 25.000 abonnés.

Selon l’étude, c’est sur Instagram que les prix s’envolent avec 193 dollars en moyenne pour une publication pour les plus petits comptes (moins de 10.000 abonnés). De leurs côtés, les créateurs de contenus avec une communauté importante (plus de 80.000 abonnés) sont gourmands et demandent en moyenne 1000 dollars pour publier une photo promotionnelle dans leur feed sur Instagram.

Concernant TikTok et YouTube, les plateformes spécialisées dans les vidéos font la distinction entre les petits influenceurs encore peu connus face aux stars des réseaux sociaux et la différence est de taille.

YouTube

Pour les comptes YouTube ayant moins de 5000 abonnés, un influenceur pourra demander en moyenne 207,32 dollars et jusqu’à 731,44 dollars pour les chaînes entre 15.000 et 20.000 "followers". Du côté des stars de la plateforme, leur facturation atteint des sommets avec 3666,67 dollars pour la création d’une vidéo YouTube.

Tiktok

Sur TikTok, les créateurs de contenus de moins de 5000 abonnés auront plus tendance à demander environ 180 dollars pour une vidéo TikTok et jusqu’à 4372 dollars pour les comptes les plus importants de plus de 5 millions d’abonnés.

L’étude souligne que 41% des influenceurs estiment que les marques n’offrent pas de compensations adéquates pour leurs contenus.