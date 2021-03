Que pouvez-vous acheter avec vos bitcoins ?

Aux Etats-Unis, Tesla ouvre la voie du paiement en bitcoins

Avec un cours actuellement légèrement sous les 50.000 euros l'unité, il faut compter un peu moins d'un bitcoin pour acquérir une Tesla Model 3 standard, et un peu plus d'un pour une version Grande autonomie ou Performance. Les plus fortunés pourront quant à eux dépenser plus de trois bitcoins dans l'achat d'une Tesla Model S Plaid+.

Cette annonce est finalement assez logique, alors que Tesla a déjà investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin au début de cette année.