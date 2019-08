Quatre casques à réduction de bruit pour étudier en toute sérénité à la rentrée

Avis à ceux qui ont besoin de tranquillité pour étudier. Voici quelques-uns des meilleurs casques à réduction de bruit actuellement sur le marché.

Lorsque l'on est facilement distrait, pouvoir s'isoler totalement du bruit pour étudier est appréciable. Plus perfectionnés que les bouchons d'oreilles, voici quatre casques efficaces en la matière.

Sony WH-1000XM3

Présenté comme le leader du secteur des casques à réduction de bruit, le Sony WH-1000XM3 s'adapte aux bruits environnants mais possède également une fonction d'optimisation de la pression atmosphérique qui rend les voyages en avion vraiment silencieux. Doté d'une autonomie de 30 heures, ce casque sera capable d'accompagner les journées à la bibliothèque comme les soirées de révision. Son prix : 379€

Bose QuietComfort 35 II

Le casque à réduction de bruit QuietComfort 35 II isole l'utilisateur de l'ambiance sonore environnante d'une simple pression de bouton. La technologie intégrée à ce casque permet de mesurer et d'analyser en permanence le bruit ambiant afin de l'annuler en émettant un signal opposé. Cette version II dispose d'une connexion à Google Assistant. La batterie promet jusqu'à 20 heures de musique par charge. Grâce à la technologie Bose AR, il est possible d'accéder à la plateforme de réalité augmentée pour rester connecté au monde virtuel. Son prix : 349,99 €

Jabra Elite 85h

Ce casque affiche une autonomie de 36 heures avec la réduction de bruit activée. Lorsqu'elle est désactivée, ce chiffre passe à 41 heures. De plus, en rechargeant l'appareil seulement 15 minutes, il est possible de bénéficier de cinq heures de musique. Son prix : 299 €

AKG N700NC

Concurrent des produits Bose et Sony, l'AKG N700NC rattrape en style et en confort ce qui lui fait défaut en matière d'autonomie. Il bénéficie notamment de coussinets à mémoire de forme et offre tout de même 23 heures de musique. Son prix : 349€