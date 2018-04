Quatorze ans après sa création, le service de stockage de photos Flickr est racheté par SmugMug

Le service de stockage et de partage de photo, créé en 2004, a connu plusieurs vies. Après un rachat par Yahoo en 2005 puis par Verizon en 2016, c'est au tour de SmugMug de mettre la main sur Flickr.

Le prix payé par SmugMug n'a pas été dévoilé, mais l'entreprise devient donc propriétaire de Flickr et sera désormais en charge de ses 75 millions d'utilisateurs. Dans un premier temps, Flickr devrait continuer de fonctionner de façon indépendante. Le CEO de SmugMug, Don MacAskill, n'ayant pas encore d'idée précise sur la suite des événements : "Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. C'est un nouveau modèle pour moi. Cela peut paraître stupide qu'un PDG ne sache pas totalement ce qu'il va faire, mais nous n'avions pas non plus de plan établi pour SmugMug. Nous essayons d'être à l'écoute de nos clients et lorsque suffisamment d'entre eux demandent quelque chose d'important pour la communauté, nous essayerons de le mettre en place. Au fil du temps, nous migrerons Flickr sur l'infrastructure technologique de SmugMug, mais les photos resteront sur Flickr."

Dans une interview accordée au quotidien américain USA Today, MacAskill a profité de l'occasion pour tacler Facebook : "Nous ne fouillons pas dans les photos de nos clients pour vendre les informations au plus offrant, ou pour mieux les cibler avec des campagnes publicitaires".

Malgré l'ajout de nouvelles fonctionnalités et la mise en place d'un nouveau design pourtant bien accueilli, Yahoo n'a jamais su faire face à la concurrence féroce de Google (avec son service Google Photos), d'Apple (Apple Photos) et surtout d'Instagram. Pour autant, son nouveau PDG ne perd pas espoir : "Flickr a survécu contre vents et marées, mais cela reste un des piliers d'Internet".