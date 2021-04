Quand Siri balance la date de la prochaine Keynote d’Apple

Selon toute vraisemblance, si Apple organise une Keynote avant la fin du mois (comme on l’avait envisagé il y a quelques semaines), il s’agirait d’un événement enregistré, et non d’une conférence en direct, Covid oblige.

De nombreux produits attendus

Quoiqu’il en soit, Apple est attendue au tournant. Les rumeurs s’enchaînent depuis le début de l’année et la liste des produits que l’entreprise pourrait dévoiler est bien trop longue pour être réaliste.

Sont attendus :

Les trackers AirTags, ce qui coïnciderait avec l’ouverture de l’application “Localiser”

l’ouverture de l’application “Localiser” Un nouvel iPad Pro doté d’un écran mini-LED (voire, une déclinaison 11 pouces)

Une nouvelle Apple TV

S’ajoutent à cette liste des AirPods (peu probable), et un MacBook Pro de 14 pouces. Seule certitude, l’absence de l’iPhone 13, qui ne sera pas dévoilé avant le mois de septembre.

Si Siri dit vrai, la véritable invitation d’Apple devrait être envoyée dans le courant de la journée. La marque à la pomme a pour habitude d’inviter la presse une semaine avant la date de l’événement.