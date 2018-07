Quand Google Traduction annonce la fin des temps

Simple bug ou véritable prophétie ? Google Traduction se la joue dans tous les cas très mystique en ce moment.

"Doomsday Clock is three minutes at twelve. We are experiencing characters and a dramatic development in the world, which indicate that we are approaching the end of times and Jesus’ return." En français, cela donne "L’Horloge de l’Apocalypse est à 3 minutes avant minuit. Nous rencontrons des personnages et des scénarios dramatiques dans le monde, ce qui indique que la fin des temps et le retour de Jésus sont proches." Ce résultat de traduction, pour le moins étrange, a été obtenu en écrivant 19 fois le mot "dog" (chien en anglais) et en choisissant la traduction anglais vers maori.

Et ce n’est pas le seul bug découvert par des internautes du site Reddit. En choisissant la traduction somali vers anglais et en tapant plusieurs fois "ag", on obtient des résultats semblables, où il est questions de vallées, de rois et de tribus. Cela fonctionne également en français, nos confrères de Numerama ayant testé la traduction de 12 "ag" du Somali au Français. Le résultat : "Et ils sont venus être aux portes de la vallée par la vallée de la vallée." Bon, malgré les sonorités bibliques, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c’est normal.