Quand Google rend hommage au 50ème anniversaire de la mission Apollo 11

À l'occasion des 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, Google met en ligne une multitude de documents exceptionnels permettant de revivre la mission Apollo 11, partie le 16 juillet 1969 de Cap Canaveral (États-Unis) et qui va permettre, quelques jours plus tard, à Neil Armstrong et Buzz Aldrin de devenir les premiers hommes à marcher sur la Lune.

C'est ainsi que la plateforme Gogle Arts & Culture s'enrichit de 40 nouvelles expositions dédiées à Apollo 11, réalisées en collaboration avec la NASA ou encore les archives nationales. Les internautes peuvent y découvrir le guide mensuel de la NASA, de janvier à juin 1969, et entrer dans les coulisses de l'organisation de cet événement exceptionnel. A base de très nombreuses vidéos et de photos, il devient possible de revivre ensuite dans les moindres détails toute l'épopée de la mission.

D'autre part, 20 nouvelles "stories" concernant Apollo 11 vont faire leur apparition via le moteur de recherche. Elles apparaîtront notamment sur le "Knowledge Graph" consacré à Apollo 11. De plus, ceux qui disposent d'un appareil compatible vont pouvoir profiter d'une expérience en réalité augmentée, toujours depuis le moteur de recherche de Google. Cette nouvelle technologie, inaugurée lors de la dernière conférence Google I/O, permet ainsi d'admirer le véhicule spatial du programme Apollo 11 en 3D.

L'ensemble de ces contenus, d'ores et déjà en ligne pour la plupart, est exclusivement disponible en anglais.

- Découvrir la mission Apollo 11 sur Google Arts & Culture : artsandculture.google.com/project/moon-landing