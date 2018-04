Quand Google planche sur le successeur du SMS en révolutionnant son application Messages

Google souhaite intégrer prochainement la technologie dite RCS (pour Rich Communication Services), destinée à remplacer les actuels SMS/MMS, dans son application Messages sous Android, selon des informations exclusives du site The Verge.

L'idée n'est donc pas de développer une nouvelle application, mais d'intégrer cette technologie, sous le nom commercial de "Chat", directement dans Messages. Cette application passerait alors d'une simple messagerie pour SMS et MMS à une véritable application complète dans la même veine de WhatsApp ou... iMessage d'Apple. A noter que standard RCS est d'ores et déjà intégré à Windows 10, ce qui permettra donc de bénéficier d'une WebApp parfaitement compatible depuis son navigateur internet sur PC.

Pour rappel, le RCS est un protocole de communication qui vise à remplacer les messages SMS par un système de messagerie texte et multimédia beaucoup plus riche avec la possibilité de s'échanger des photos et des vidéos en haute définition mais aussi des gifs et des émojis animés, d'un contact à un autre ou bien dans des groupes de discussion. Petit bémol néanmoins, le RCS, qui dépend directement des opérateurs, n'est pas chiffré contrairement à ce que proposent la plupart des messageries les plus populaires du moment.

Côté constructeurs, tous les partenaires historiques de Google, dont les productions tournent sous Android, sont partants : Samsung bien sûr, mais aussi Asus, HTC, Huawei, Lenovo, LG, etc. Reste maintenant à convaincre les opérateurs. En France, seul Orange se serait pour le moment rangé auprès de Google dans ce projet.

Une première version de "Chat" devrait être déployée aux Etats-Unis fin 2018. Cela se fera via une mise à jour de l'application Messages. Davantage de détails devraient être livrés à l'occasion de la conférence Google I/O qui se tiendra du 8 au 10 mai 2018 à Mountain View (Etats-Unis).



AFP