Quand Donald Trump bloque des utilisateurs sur Twitter, il enfreint la Constitution américaine

Le président des États-Unis ne peut pas bloquer des utilisateurs sur Twitter. Et c'est une juge fédérale américaine qui le dit.

La Constitution américaine est valable pour tous les Américains, et Donald Trump n'y échappera pas. Alors que le président adore citer le deuxième amendement quand il s'agit de défendre le port d'armes à feu, il semble moins apprécier le premier amendement, qui garantit à chaque citoyen la liberté d'expression.

Ainsi, il n'est pas rare de voir le président des États-Unis bloquer des utilisateurs sur Twitter, quand ceux-ci ne sont pas pro-Trump. C'est là qu'entre en jeu Naomi Reice Buchwald, la juge fédérale du district de Manhattan, qui a déclaré ce mercredi 23 mai que bloquer des utilisateurs sur Twitter était anticonstitutionnel.

Sa décision est on ne peut plus claire : "Cette affaire nous oblige à nous demander si un fonctionnaire peut, conformément au Premier amendement, bloquer une personne sur son compte Twitter en réponse aux opinions politiques qu’elle a exprimées, et si l’analyse diffère parce que ce fonctionnaire est le président des États-Unis. La réponse aux deux questions est non."

Donald Trump devra donc accepter tous les messages qui lui sont adressés sur le réseau social. Une victoire pour l'association Knight First Amendment Institute de l'université de Columbia, qui avait lancé une action en justice en juillet 2017. Chaque américain a le droit de lire les messages du président. Même si ceux-ci sont publiés sur Twitter. Reste à savoir si Donald Trump acceptera la décision et "débloquera" les utilisateurs concernés. Sachant que la juge ne lui a pas ordonné de le faire, il y a peu de chances que ces personnes puissent à nouveau lire les magnifiques tweets du président. Du côté de l'administration en place, on déclare "respecter cette décision de justice sans l'accepter". Une procédure d'appel pourrait par ailleurs être ouverte. Bref, bienvenue en 2018.