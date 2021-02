PUBG New State : le battle royale fait un bond dans le temps avec une déclinaison futuriste

PUBG Studio et Krafton viennent d’annoncer une nouvelle version du célèbre battle royale, baptisée New State.

Mais à la différence de PUBG Mobile, limité par rapport à la version PC, New State plongera les joueurs en 2051 grâce au moteur Unreal Engine (développé par Epic Games, les créateurs de Fortnite), ce qui assure des graphismes de pointe, même sur mobile.

Pour le reste, rien ne change ou presque, si ce n’est l’époque et la carte (le champ de bataille s’appelle TROI). L’éditeur annonce également que les joueurs pourront personnaliser leurs armes de façons inédites. On notera également la présence de roulades, ainsi que de kits d’amélioration, d’un bouclier tactique et même de drones. Le but, comme dans tout bon battle royale, est toujours de survivre à l’assaut des 99 adversaires.

Graphiquement, Krafton promet que “les graphismes surpasseront le standard des jeux mobiles”, grâce à la technologie “Global Ilumination” qui permet de joueur sur d'immenses mondes ouverts de 8x8 km. À condition que votre téléphone en soit techniquement capable.

PUBG New State est prévu pour cette année, mais l’éditeur n’a pas encore précisé de date de lancement. Une phase alpha aura lieu avant la publication du jeu.