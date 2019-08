PUBG : Le crossplay entre PS4 et Xbox sera possible dès le mois d'octobre

Les joueurs des consoles de Sony et de Microsoft pourront s'affronter très prochainement.

L'époque où Sony refusait toute tentative de crossplay (soit la possibilité d'affronter en ligne des joueurs d'une autre console) semble presque révolue. Après avoir autorisé le crossplay sur Fortnite puis sur Rocket League, c'est désormais PUBG, ou PlayerUnknown's Battlegrounds qui bénéficiera de cette ouverture dès le mois d'octobre.

PUBG Corp., l'éditeur du jeu, a annoncé la bonne nouvelle au salon allemand Gamescom, en précisant que la prise en charge du crossplay sur la Xbox One et la PS4 se fera en deux temps, à savoir une phase de test publique fin septembre, et le lancement officiel en octobre.

"Notre communauté sur console nous a fourni un soutien exceptionnel depuis le lancement et nous nous engageons à leur fournir en retour des améliorations continuelles et un développement riche de contenu et d’expériences", nous explique Ashley Youngsun Nam, Head of Console pour PUBG Corporation.

L'éditeur a également rappelé que le crossplay était une option très demandée : "C’est, de loin, la fonctionnalité la plus demandée depuis que nous avons lancé le jeu sur consoles et nous sommes si heureux de pouvoir enfin fournir cette fonctionnalité pour notre communauté sur Xbox One et PlayStation 4"

La saison 4 de PUBG démarrera le 27 août. À cette occasion, le contenu du jeu sera uniformisé et mis à jour en même temps sur toutes les plateformes.