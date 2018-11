PUBG débarque sur PlayStation 4 en décembre, avec des bonus exclusifs

PlayerUnknown’s Battlegrounds arrive enfin sur la console de Sony, après l'exclusivité d’un an qui se termine sur Xbox One. Le jeu sera disponible dans trois versions.

Le Battle Royale créé par Brendan Greene et développé par Bluehole, qui s’est depuis fait dépasser par Fortnite, sera proposé dans une version de base à 29,99 euros, une édition Survivor à 49,99 euros et une l'édition Champion à 59,99 euros. La première donne accès au jeu de base, la Survivor donne accès au pass événement Vikendi ainsi que 2.300 G-Coin et 20.000 BP. Enfin, l’édition Champion offre quant à elle 6.000 G-Coin et 20.000 BP en plus du reste. PUBG sera proposé avec trois cartes (Erangel, Miramar et Sanhok), mais une quatrième devrait faire son apparition avant la fin de l’année.

"Nous sommes ravis d'étendre notre service PUBG et d'introduire de nouvelles communautés dans notre jeu Battle Royale. PlayStation a développé une incroyable communauté de joueurs passionnés et nous avons hâte de les rejoindre" a déclaré Changhan Kim, PDG de PUBG Corp. Même son de cloche du côté des équipes de la PlayStation 4 : "Tous les membres de l’équipe de développement PS4 ont travaillé avec passion sur chaque moment du jeu afin de créer une expérience parfaite pour nos joueurs." Ce qui était loin d’être le cas sur Xbox...

PUBG sera disponible dès le 7 décembre prochain et devra faire face à Fortnite, proposé gratuitement sur le PlayStation Store, ainsi qu’à Call of Duty : Black Ops 4 qui propose également un mode Battle Royale baptisé Blackout. Les précommandes sont déjà ouvertes et offrent une tenue Nathan Drake, le sac à dos de Ellie de The Last of Us, un avatar PUBG et un thème Miramar.