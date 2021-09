PS5 : un PlayStation Showcase est prévu le 9 septembre

Sony fera le plein d’annonces ce jeudi 9 septembre. L’avenir de la PlayStation 5 sera au centre de l’événement.

Sony a enfin des choses à nous dire

Mis à part quelques titres attendus (Horizon Zero Dawn, Deathloop), le futur de la PlayStation 5 est pour le moins incertain. L’entreprise n’a pas beaucoup communiqué cet été, et les joueurs qui sont parvenus à mettre la main sur un exemplaire de la console next-gen sont en droit d’attendre des annonces.

Bonne nouvelle, cela sera le cas lors d’un Showcase entièrement consacré à la PS5. Celui-ci aura lieu le 9 septembre à 22 h, heure belge. " Le Showcase durera environ 40 minutes et inclura des nouvelles de PlayStation Studios et de certains des développeurs les plus créatifs du secteur, pour des jeux qui sortiront en fin d’année ou plus tard ", explique l’entreprise.

Sony souligne que seule la PlayStation 5 sera à l’honneur : " la prochaine génération de VR de la PlayStation ne sera pas abordée lors du Showcase. Néanmoins, de nombreux jeux PS5 de qualité seront présentés par une grande variété de développeurs. "

C’est déjà mieux que rien. La présentation sera quant à elle diffusée en direct sur YouTube et sur Twitch.