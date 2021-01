PS5 : Sony précise les dates de sorties de ses exclusivités

On note cependant quelques absents. Dont Gran Turismo 7 et God of War Ragnarök. Enfin, des titres très attendus comme Ratchet & Clank Rift Apart ne sont plus datés précisément, ce qui semble indiquer que leur sortie a été repoussée.

Malgré ces petites déceptions, et si Sony parvient à maintenir ces dates, la PlayStation 5 verra donc débarquer pas moins de 9 titres attendus cette année.