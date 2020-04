PS4 : Sony offre la trilogie Uncharted et Journey à tous les joueurs

Sony lance une nouvelle initiative, baptisée Play At Home. Le but ? Proposer des jeux gratuits aux joueurs, tout en établissant “un fonds d'aide pour venir au secours des studios indépendants plus modestes qui pourraient rencontrer des difficultés financières dans l'élaboration d'expériences destinées aux joueurs”.

Et c’est Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, qui a annoncé la bonne nouvelle. “Les gens du monde entier font ce qu’il faut en décidant de rester chez eux pour enrayer la propagation du COVID-19. Nous remercions vivement tous ceux qui pratiquent la distanciation sociale et prenons très au sérieux notre responsabilité de plateforme de divertissement. C’est pour cette raison que nous demandons à notre communauté de continuer à faire le bon choix et de Jouer à la maison”, explique Ryan sur le blog de PlayStation. “Pour remercier tous ceux qui font cet effort afin de réduire l’impact de cette pandémie, Sony Interactive Entertainment est ravi d’annoncer l’initiative Play At Home.”

Concrètement, tous les joueurs sur PlayStation 4 pourront télécharger gratuitement Uncharted : The Nathan Drake Collection et Journey. Soit quatre titres au total (The Nathan Drake Collection comprend les trois premiers volets de la saga Uncharted), qui ne nécessitent pas d’abonnement au service PlayStation Plus pour être récupérés. Les jeux seront disponibles dès demain, 16 avril, et ce jusqu’au 6 mai prochain. Sony insiste bien sur le fait que “une fois obtenus, ces jeux seront définitivement à vous”.

À noter également que Sony a récemment ralenti les téléchargements de jeux, afin de ne pas surcharger le réseau internet en cette période de confinement. “Le téléchargement pourrait donc prendre un peu plus longtemps. Nous vous remercions de votre compréhension”, ajoute Sony.

Enfin, si vous souhaitez obtenir le quatrième volet des aventures de Nathan Drake, sachez que Uncharted 4 : A Thief's End est offert ce mois-ci dans l’abonnement PlayStation Plus, au côté de DiRT Rally 2.0.