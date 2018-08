Sony annonce également que 21,9 millions de jeux compatibles avec le casque de réalité virtuelle ont séduit les joueurs et en profite pour dévoiler la liste des 10 jeux les plus joués en Amérique du Nord, parmi les 340 jeux disponibles :

Le PS VR avait atteint son premier million en 2017, suivi du deuxième en décembre 2017. Huit mois plus tard, Sony a donc écoulé 3 millions de casques, grâce, en partie, à une baisse du prix de vente. Le PS VR se vend aujourd’hui 299 euros, soit 100 euros de moins qu’à son lancement en octobre 2016.

PS VR : Sony a vendu 3 millions d’exemplaires de son casque de réalité virtuelle - © Tous droits réservés

D’autres jeux attendus viendront prochainement compléter un catalogue déjà bien rempli. À commencer, le 25 septembre, par Creed : Rise to Glory, un jeu de boxe basé sur le personnage d’Adonis Creed (issu du spin off de la saga Rocky) et Evasion, un shooter qui sortira le 9 octobre.