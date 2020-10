PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en novembre 2020

Les jeux du mois d’octobre 2020 sont donc toujours disponibles pendant quelques jours. Sony offrait deux jeux sur PlayStation 4 : Need for Speed Payback et Vampyr.

La collection PlayStation Plus

Par ailleurs, Sony a confirmé la liste complète des jeux qui seront présents dans la collection PlayStation Plus, une sélection de jeux PlayStation 4 qui seront téléchargeables sur PlayStation 5

Voici les jeux qui seront disponibles dans la Collection PlayStation Plus :

De Worldwide Studios :

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet et Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

De développeurs et éditeurs tiers :

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV, Édition Royale

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

“La Collection PlayStation Plus viendra s’ajouter aux avantages PS4 dont les abonnés à PlayStation Plus bénéficient pour le prix d’un seul abonnement, aucun frais supplémentaire n’est requis. Une fois que vous récupérez un jeu dans la Collection PlayStation Plus, vous pouvez le garder tant que vous avez un abonnement actif à PlayStation Plus”, rapelle Sony. “Les jeux PS4 que vous récupérez dans la Collection PlayStation Plus et auxquels vous jouez sur votre PS5 bénéficieront de temps de chargement plus rapides et de fréquences d’images plus stables grâce au Game Boost de la PS5.”